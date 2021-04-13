Облэнерго завышают объемы потребления электроэнергии – Энергоатом

Облэнерго завышают объемы потребления электроэнергии – Энергоатом

ГП "НАЭК "Энергоатом" на примере АО "Харьковоблэнерго" привел доказательства завышения данных об объемах потребления населением электроэнергии. Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ГП "НАЭК "Энергоатом".

В компании проанализировали решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая 7 апреля 2021 года наложила штраф в размере 1,7 млн грн на АО "Харьковоблэнерго" за нарушение лицензионных условий хозяйственной деятельности по распределению электроэнергии. По данным регулятора, в октябре 2020 года "Харьковоблэнерго" насчитало 19 домохозяйствам избыточные объемы потребления электроэнергии в объеме 11,5 млн кВт-ч.

"Получается, что каждое из таких домохозяйств потребляло по 813,5 кВт-ч. каждый час в течение суток каждый день октября прошлого года. "Харьковоблэнерго" отразило именно такие данные в коммерческом учете, а "Харьковэнергосбыт" согласился с этими объемами потребления, абсолютно нереалистичными, и отнес их к категории использования бытовыми потребителями", - отметили в НАЭК "Энергоатом".

Как отмечают в компании, именно такие объемы электроэнергии "Энергоатом" поставил ГП "Гарантированный покупатель" по льготной цене 15 коп. за кВт-час., который в свою очередь передал их "Харьковэнергосбыт".

"Это привело к убыткам НАЭК "Энергоатом" на сумму более 20 млн грн - только в отношении 19 домохозяйств и только в октябре 2020 года. Понятно, что излишки указанных объемов электроэнергии были использованы не для населения, а перепроданы для коммерческого использования по значительно более высокой цене", - сделали вывод в "Энергоатоме".

В связи с указанными фактами компания намерена обратиться в правоохранительные органы.

"В итоге имеет место недополучение Государственным бюджетом Украины значительной части средств. Компания проинформирует правоохранительные органы о фактах значительного завышения статистики объемов потребления населением электроэнергии", - подчеркивается в сообщении.

"Энергоатом" также обратился к НКРЭКУ и ГП "Гарантированный покупатель" с призывом консолидировать усилия для выявления аналогичных случаев в других регионах Украины, установить реальные объемы потребления электроэнергии населением и применять наказания за злоупотребления субъектами рынка с целью предотвращения таких злоупотреблений в будущем.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 годаМировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
В Украине продадут государственные хлебокомбинатыВ Украине продадут государственные хлебокомбинаты
Блок рекламы


Похожие новости
Руководство "Сумыоблэнерго" вывело в тень более 80 млн гривен, - СБУРуководство "Сумыоблэнерго" вывело в тень более 80 млн гривен, - СБУ
В конце марта китайские металлурги сократили объемы выплавкиВ конце марта китайские металлурги сократили объемы выплавки
Энергоатом получил 16,44 млрд грн чистого дохода за 1 кварталЭнергоатом получил 16,44 млрд грн чистого дохода за 1 квартал
МВФ хочет повышения цены электроэнергии для Украины вдвое – экспертМВФ хочет повышения цены электроэнергии для Украины вдвое – эксперт
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грнПотребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
Кабмин решил не повышать стоимость электроэнергии с 1 апреляКабмин решил не повышать стоимость электроэнергии с 1 апреля
В феврале японские металлурги сократили объемы производстваВ феврале японские металлурги сократили объемы производства
За два месяца экспорт электроэнергии из Украины обвалился в 25 разЗа два месяца экспорт электроэнергии из Украины обвалился в 25 раз
Майнинг биткоина требует электроэнергии больше, чем вся АргентинаМайнинг биткоина требует электроэнергии больше, чем вся Аргентина
Энергоатом сменил прибыль на убытокЭнергоатом сменил прибыль на убыток
Последние новости
Подгружаем последние новости