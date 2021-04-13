Минторг США установил пошлину на арматурную проволоку из Украины

Минторг США установил пошлину на арматурную проволоку из Украины

Министерство торговли США установило окончательные антидемпинговые пошлины на арматурную проволоку и канаты для изготовления преднапряженного железобетона из семи стран — Индонезии, Испании, Италии, Малайзии, Туниса, Украины и ЮАР.

Ставка пошлины составляет 5,76-72,28% для компаний из Индонезии, 14,75% - для испанских поставщиков, 3,59-19,26% - для итальянских, 3,94-26,95% - для малайзийских, 30,58% - для тунисских, 19,3% - для украинских и 155,1% - для южноафриканских.

Пошлины вступят в силу, если американская Комиссия по международной торговле (ITC) определит, что импортные поставки из семи стран нанесли ущерб национальным производителям. Свой окончательный вердикт она должна вынести 20 мая.

Расследование по арматурной проволоке, стартовавшее в мае 2020 г. после подачи иска компаниями Insteel Wire Products, Sumiden Wire Products и Wire Mesh Corp., является одним из наиболее обширных в истории американского рынка стальной продукции. По нему проходят 15 стран.

В отношении восьми из них (Аргентины, Египта, Колумбии, Нидерландов, ОАЭ, Саудовской Аравии, Тайваня и Турции) окончательные антидемпинговые пошлины были установлены в декабре 2020 г. Кроме того, для турецких компаний введена компенсационная пошлина в размере от 30,78 до 158,44%.

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