Украинцев хотят перевести на биогаз, который втрое дороже природного газа

В Украине хотят со временем перейти на биогаз, который изготавливается из сельскохозяйственных отходов. Это позволит сократить импорт обычного голубого топлива. Однако, стоимость "биологического" газа в 2-3 раза выше обычного природного газа.

За тысячу кубометров биогаза нужно отдать $350-700, тогда как такое же количество обычного газа стоит $250. Стоимость биометана зависит от исходного сырья. В Украине биометан не производят. На рынке работают только компании, выпускающие неочищенный, более дешевый в себестоимости биогаз для производства из него электроэнергии по "зеленому" тарифу. Судя по нашему потенциалу, Украина способна ежегодно добывать 8 млрд куб.м биотоплива. Но произойдет это точно не в ближайшие годы.

Очищенный биогаз уже сегодня разрешено поставлять через украинскую ГТС, но есть причины, которые не позволяют этого делать.

Во-первых, это связано с отсутствием в законодательстве самого понятия биометана, а также инструментов его дальнейшей верификации после попадания в систему – в ней газы любого происхождения смешиваются. Также очевидным есть то, что производство биогаза не есть в данный момент финансово выгодным. Несмотря на льготы на "зеленую энергетику", в отличие от солнечных и ветровых электростанций, объем производственных мощностей биогазовых установок в Украине за прошлый год существенного отстал от национального плана развития.

Украина могла бы изготавливать биогаз из соломы, стеблей кукурузы и подсолнечника, которые в больших количествах ежегодно пропадают на полях. Это сырье нигде не используется. Из того же силоса можно было бы производить 2,7 млрд куб.м биометана. Из навоза можно было бы делать чуть более 1 млрд "кубов" биогаза. Процесс сбора пожатвенных остатков в Украине пока не налажен, но когда аграрные отходы начнут собирать, то украинский биометан станет дешевле европейского, и его можно будет экспортировать.