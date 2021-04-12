Бананы атаковал опасный грибок: что угрожает фруктам

Бананы - самый продаваемый фрукт на планете. Доля бананов в мировой торговле оценивается в более чем 30 миллиардов евро. В этом году урожай бананов находится под угрозой, в связи с появлением загадочной болезни.

Грибок под названием Tropical Race 4 (TR4) впервые был обнаружен на Тайване, где выращивается большой процент всех фруктов. В 2016 году он был зафиксирован в Африке и Пакистане, в 2019 году TR4 достиг уже Южной Америки. В 2020-2021 году грибок атаковал Колумбию и Гондурас, где вынуждены были закрыться плантации.

В мире пока не существует химикатов, способных уничтожить долгоживущие споры грибка в почве. Это значит, что зараженные площади, где растут бананы, нельзя будет использовать в течение 30-40 лет.

Разводить панику пока еще рано. Производителям в Южной и Центральной Америке удается сдерживать распространение болезни и собирать "здоровый" урожай.

Во многих экваториальных странах Азии, Африки и Америки бананы составляют основу рациона людей. Около 15% всего мирового урожая бананов, оцениваемого ежегодно примерно в 114 миллионов тонн, отправляются на экспорт, и жители многих стран не могут представить без этого фрукта свою жизнь. А о пользе бананов знают даже дети.

Сохранить популяцию бананов вполне возможно. Этим вопросом уже занялись ученые. Австралийский биотехнолог Джеймс Дейл создал генетически модифицированные бананы популярного в мировой торговле сорта Cavendish, невосприимчивые к TR4. Остается вложить деньги, чтобы попытаться вывести сорт данных бананов. Для этого планируется использовать технологию генетических ножниц Crispr/Cas, однако разработка таких сортов займет несколько лет. При этом вредитель поражает именно сорт Cavendish, на долю которого приходится 95% мировой продажи бананов.