Зеленский может отдать Мотор Сич Турции

Пока Офис президента Украины рассказывает об успешном визите президента Владимира Зеленского к президенту Турции Реджепу Эрдогану, эксперты назвали ошибкой попытку отдать "Мотор Сич" Турции. По их мнению, это еще одно публичное оскорбление, которое не загладить, даже если Украина вернет китайским акционерам предприятия 3,6 млрд долларов их инвестиций по решению международного арбитража. Это публичное оскорбление, которое Китай не забудет, и за которое Украине придется расплачиваться очень долго.



Так, появилась информация о том, что порядка половины акций "Мотор Сичи" Зеленский предложил Эрдогану для того, чтобы там собирали беспилотники Bayraktar. "Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций "Мотор Сич" туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% "плюс" 1 акция или 50% "минус" одна акция?", - написало издание Mind.ua.



Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что такое поведение украинской власти выглядит лицемерным. "Одно дело, когда власть хладнокровно просчитывает ситуацию, отдает себе отчет в последствиях, но все-таки национализирует предприятия, поскольку это соответствует стратегическим национальным интереса. И совершенно другое дело, когда государство забирает собственность у китайцев только для того, чтобы отдать туркам. Украина, тем самым, плюет в лицо Китаю: мол, мы с вами, китайцами, не хотим иметь дело. Уходите и не возвращайтесь!".



Эксперт напомнил также о разном геополитическом весе Китайской Народной Республики и Турции: "Китай – это уже сейчас сверхдержава, которая в пандемийном хаосе становится только сильнее. А Турция уже 50 лет топчется на пороге Евросоюза, и Вашингтон не особо благоволит к Эрдогану. То есть Украине нужно очень хорошо думать, как и с кем дружить. Китай точно завтра будет сильнее, чем сегодня. И точно не забудет кейс "Мотор Сичи". Публичное унижение и оскорбление нельзя искупить деньгами, Украине придется за это заплатить".



Кроме того, экономисты удивляются тому, насколько вольготно украинские чиновники обращаются с вопросами собственности и национальной безопасности. "Я редко использую эмоциональные выражения, но в данном случае, без них никак: более идиотского решения и придумать сложно. Попробуйте приехать в Турцию и купить там 50% акций турецкого государственного предприятия, которое производит стратегическую продукцию двойного назначения. И если кто-то думает, что мы будет влиять на поставки "байрактаров", то он глубоко ошибается: если турки купят "Мотор-Сич", они сами решат куда и сколько поставлять. В таком варианте, если ветер в Анкаре подует в сторону Москвы (например, в связи с нужным ей решением сирийской проблемы), то никаких "байрактаров" нам не видать. А национализировать повторно "Мотор-Сич", забирая завод у турок - ну, попробуйте", - считает экономический эксперт Алексей Кущ.



И также обратил внимание на международный аспект: "На отношениях с Китаем можно ставить крест и готовить 3 млрд долларов на уплату компенсации китайским инвесторам по решению международного арбитража. Ноль аргументов для оправдания, в том числе и в международном суде. Теперь Китай будет мстить и "мстя его страшна", ведь он любит месть холодной. Делают так умные люди с крупнейшим торговым партнеров, в ближайшее время - экономикой №1 в мире и постоянным членом Совбеза ООН?".



В настоящее время китайские инвесторы "Мотор Сич" ведут международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины 3,6 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, понесенного в результате экспроприации их инвестиций украинской властью. А само предприятие национализировано указом Зеленского от 23 марта 2021 года по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.



