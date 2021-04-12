В то время как к обращению в Украине допущены евробонды Румынии, в январе-марте Минфин привлек в госбюджет 95 млрд гривен, 893 млн долларов и 70 млн евро за счет размещения ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.



В частности, Минфин разместил гривневые гособлигации на 95,010 млрд гривен, что на 223,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Также были размещены бумаги на 893 млн долларов и 70 млн евро.



Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 11,2% годовых, в долларах – 3,8% годовых, в евро – 2,5% годовых.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн ??евро за счет размещения ОВГЗ.



В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.



