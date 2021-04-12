АРМА получила две заявки на управление "трубой Медведчука"

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) 9 апреля завершило прием документов на управление арестованной частью магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

На сайте АРМА информируют, что документы поступили от двух украинских компаний, названия которых не сообщаются.

"Сейчас АРМА анализирует значительный объем документов от потенциальных управляющих, оценивая правильность оформления документов, соответствие участников квалификационным критериям, экономические предложения компаний, а также их опыт и деловую репутацию на рынке", - говорится в сообщении.

Сейчас труба находится на хранении государства в лице "Укртранснафты".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны также поручил Кабинету Министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходит по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком.

Сам Медведчук заявлял, что он и его семья не причастны к трубопроводу "Самара - Западное направление".

Позже Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества нефтепродуктопровода. В то же время до определения победителя конкурса и начала им мероприятий по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".