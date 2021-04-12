Самый большой штраф в истории Китая спровоцировал скачок акций Alibaba на 8% — СМИ

Акции китайского IT-гиганта Alibaba на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 12 апреля, выросли на 8%. По состоянию на утро бумаги компании стоили 234,2 гонконгских долларов ($30,11), добавляя 7,43% к цене предыдущего закрытия, сообщает CNBC.

Фото: interfax.com

Эксперты рынка связывают такой всплеск акций Alibaba с рекордным штрафом в истории Китая, пишет investory.news.

Что предшествовало

На прошлой неделе китайские власти в пределах антимонопольного расследования оштрафовала Alibaba на 18,23 млрд юаней ($2,8 млрд). Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного управления по контролю за рынком Китая.

Сумма штрафа составляет 4% от объема продаж компании 2019 года на территории Китая, что равнялось 455,71 млрд юаней ($69,67 млрд по текущему курсу).

Расследование китайского ведомства установило, что Alibaba проводила политику «принудительной эксклюзивности», в рамках которой компания требовала от продавцов, которые пользовались торговыми площадками Alibaba, не работать с конкурентами.

Штраф в размере $2,78 млрд — рекордный в корпоративной истории Китая, уточняет WSJ.

Власти КНР , кроме наложения финансовых санкций, требовали от Alibaba провести масштабный пересмотр своей операционной деятельности, которая, согласно отчету, ограничивала конкуренцию, негативно влияла на инновации, нарушала права продавцов и вредила потребителям.

Контекст

В 2015 году американская Qualcomm выплатила $975 млн — регуляторы КНР также обвинили компанию в нарушении антимонопольного законодательства. К этому времени именно этот штраф назывался рекордным.

Напомним также, что бизнес-школа Джека Ма прекратила набор студентов под давлением властей. В окружении миллиардера это связывают с влиянием Пекина, в глазах которого школа превращается в элитное сообщество, опасное для власти.