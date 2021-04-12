Самый большой штраф в истории Китая спровоцировал скачок акций Alibaba на 8% — СМИ

Акции китайского IT-гиганта Alibaba на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 12 апреля, выросли на 8%. По состоянию на утро бумаги компании стоили 234,2 гонконгских долларов ($30,11), добавляя 7,43% к цене предыдущего закрытия, сообщает CNBC.

Самый большой штраф в истории Китая спровоцировал скачок акций Alibaba на 8% — СМИ
Фото: interfax.com

Эксперты рынка связывают такой всплеск акций Alibaba с рекордным штрафом в истории Китая, пишет investory.news.

Что предшествовало

На прошлой неделе китайские власти в пределах антимонопольного расследования оштрафовала Alibaba на 18,23 млрд юаней ($2,8 млрд). Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного управления по контролю за рынком Китая.

Сумма штрафа составляет 4% от объема продаж компании 2019 года на территории Китая, что равнялось 455,71 млрд юаней ($69,67 млрд по текущему курсу).

Расследование китайского ведомства установило, что Alibaba проводила политику «принудительной эксклюзивности», в рамках которой компания требовала от продавцов, которые пользовались торговыми площадками Alibaba, не работать с конкурентами.

Штраф в размере $2,78 млрд — рекордный в корпоративной истории Китая, уточняет WSJ.

Власти КНР, кроме наложения финансовых санкций, требовали от Alibaba провести масштабный пересмотр своей операционной деятельности, которая, согласно отчету, ограничивала конкуренцию, негативно влияла на инновации, нарушала права продавцов и вредила потребителям.

Контекст

В 2015 году американская Qualcomm выплатила $975 млн — регуляторы КНР также обвинили компанию в нарушении антимонопольного законодательства. К этому времени именно этот штраф назывался рекордным.

Напомним также, что бизнес-школа Джека Ма прекратила набор студентов под давлением властей. В окружении миллиардера это связывают с влиянием Пекина, в глазах которого школа превращается в элитное сообщество, опасное для власти.

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