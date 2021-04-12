Коллекторам запретили ночные звонки и угрозы. Президент подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон №?1349-ІХ, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов. Об этом
Что дает закон
Подписанный закон устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям.
Отныне кредитодатели должны информировать потребителей в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору.
Договоры же возможно заключать только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний НБУ. За несоблюдение требований компании будут штрафовать.
В договоре о потребительском кредите должно быть отражено право потребителя обращаться в Национальный банк в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования.
Также документом будут устанавливаться требования к взаимодействию с потребителем во время урегулирования просроченной задолженности.
Объясняется, что «во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилия представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя — также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней».
В то же время Нацбанк уполномочен контролировать соблюдение банками и коллекторскими компаниями законодательства по защите прав потребителей финансовых услуг.
Напомним
19 марта Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №?4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.
Ранее «Минфин» писал, что наказание для недобросовестных коллекторов выглядит строгим лишь на бумаге. В действительности, собиратели долгов могут отвертеться от «штрафного» решения регулятора. Причина — в размытости законодательных трактовок.
Но в законопроекте «зашиты» и куда более серьезные проблемы. Во-первых, строгие правила для коллекторов распространяются далеко не на все виды кредитных договоров.
Во-вторых, НБУ будет контролировать далеко не все компании, называющие себя коллекторами.