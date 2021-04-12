Microsoft ведет переговоры о покупке Nuance за $16 миллиардов

Компания Microsoft ведет переговоры о покупке разработчика решения для распознавания речи и текстов Nuance Communications примерно за $16 млрд.

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Компания Microsoft ведет переговоры о покупке разработчика решения для распознавания речи и текстов Nuance Communications примерно за $16 млрд. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

Что известно

По словам источника издания, сделка уже подписана и объявят о ней в ближайшее время. Отмечается, что покупка Nuance за $16 млрд станет вторым по величине приобретением Microsoft после покупки LinkedIn в 2016 году за $27 млрд.

Сообщается, что Microsoft впервые обратилась к Nuance с предложением о сделке в декабре 2020 года и была готова заплатить около $56 за акцию, то есть при капитализации в $16 млрд.

Как пишет издание, покупка Nuance позволит Microsoft расширить возможности в области голосового ПО , а также может войти в ту часть бизнеса компании, которая обсуживает правительство и бизнес.

Чем занимается Nuance

Nuance была основана в 1992 году. Она специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса. Ее разработки применялись, в том числе и при создании голосового помощника Siri для Apple .

По состоянию на сентябрь 2020 года в штате Nuance было 7100 сотрудников. По итогам четвертого квартала 2020-го компания отчиталась о чистой прибыли в размере $7 млн при выручке около $346 млн в годовом исчислении.