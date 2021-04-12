Украинский стартап Effa привлек $500 тысяч при оценке в $3,5 миллиона

Украинский стартап Effa, который занимается разработкой экологических товаров, объявил о привлечение раунда в размере $500?000 от ангельского инвестора. Как AIN.UA сообщили в Effa, оценка стартапа составила $3,5 млн.

Украинский стартап Effa привлек $500 тысяч при оценке в $3,5 миллиона
Фото: ain.ua

Привлеченные инвестиции стартап потратит на линейку продуктов, рост команды и развитие бренда.

Чем занимается компания

Effa занимается выпуском одноразовых экологически чистых продуктов для ежедневного использования. Первым таким продуктом стала полностью перерабатываемая зубная щетка из бумаги.

Основные клиенты стратапа — отели и авиалинии.

Как уверяют в Effa, сейчас уже запущенно массовое производство, а первые партии продукции начнут доставлять в апреле.

Это — не первые инвестиции Effa. В 2018 году команда участвовала в акселерационной программе Starta, полгода училась в США, там же привлекла небольшой раунд от местного ангела.

В 2021 году стартап налаживал производство и продажи. По заявлению самой компании, в результате Effa подписала контракты на продажу в общей стоимости $2 млн.

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