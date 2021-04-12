Швейцарские банки UBS и Credit Suisse могут объединиться — Bloomberg

Крупнейшие банки Швейцарии UBS и Credit Suisse могут объединиться. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: internationalwealth.info

Что известно

По словам издания, слияние банков это стратегия, которую может выбрать новый глава Credit Suisse Антонио Орта-Осорио. Он имеет несколько возможных вариантов дальнейших действий. Кроме объединения с UBS, среди них — чистка активов, снижение капитала инвестиционного подразделения банка и продажа части бизнеса.

Объединение Credit Suisse связано с несколькими трудностями:

Credit Suisse перед слиянием должен избавиться от своего швейцарского отделения;

из-за смены руководства в Швейцарском банковском регуляторе, нет гарантий, что соглашение будет одобрено;

слияние нарушит баланс в инвестиционно-банковском секторе не только Швейцарии, но и всей Европы.

UBS и Credit Suisse рассматривали идею слияния еще в прошлом году, пишет Bloomberg. Однако сейчас этот вопрос актуализировался через сложное положение в Credit Suisse.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Credit Suisse в результате крушения фонда Archegos Capital Management понес убытки в размере 4,4 млрд швейцарских франков ($4,7 млрд).