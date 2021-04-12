Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America

Приток капитала на мировой рынок акций за последние 5 месяцев составил $576 млрд, а за последние 12 лет — $452 млрд. Об этом со ссылкой на стратега Bank of America Майкла Хартнетта, пишет Profinance.

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Популярность облигаций

Согласно данным стратега, облигации остаются популярнее акций: за период, прошедший с финансового кризиса 2008 года, приток капитала в долговые бумаги составил $2,4 трлн, а в акции — $1 трлн.

Nasdaq продолжает отставать от S&P 500, и это неудивительно, учитывая, что акции технологических компаний зафиксировали уже третий подряд недельный отток капитала, отмечает эксперт.

Среди других интересных событий Майкл Хартнетт выделяет рекордный с ноября 2019 года приток капитала в акции инвестиционных фондов недвижимости (REITs).

На этой неделе главный стратег Bank of America по рынку акций Савита Сабраманян написала о том, что один из обратных индикаторов банка (формирует сигнал на продажу в условиях бычьей эйфории и сигнал на покупку при депрессивных настроениях инвесторов) близок к формированию первого с 2007 года сигнала на продажу S&P 500.

Однако на мировом рынке акций особой эйфории не наблюдается, пишет Майкл Хартнетт.

В частности, 1573 акции неамериканских компаний из 3042, за которыми следит эксперт, находятся больше чем на 20% ниже исторических максимумов.

Стратег также отмечает, что мировой рынок акций находится в нейтральной зоне относительно доходности мирового рынка облигаций.

Динамика изменений

По его данным, в этом году основные классы активов показывают очень разную динамику. С начала года:

биткоин подорожал на 100%;

нефть выросла на 23%;

мировой рынок акций прибавил 7%;

доллар подорожал на 3%;

высокодоходные облигации прибавили 1%;

наличные ничего не принесли;

облигации инвестиционного уровня снизились на 3,5%;

суверенные облигации подешевели на 5%;

золото потеряло 8%.

Рекомендации стратега

В заключение Майкл Хартнетт рекомендует продавать акции и облигации в случае их резкого роста и отмечает, что инфляция и процентные ставки уже сформировали циклические минимумы.