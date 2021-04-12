Китай ударно наращивает выпуск алюминия

Китай ударно наращивает выпуск алюминия

По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в марте 2021 г. национальные металлургические компании произвели 3,35 млн т первичного алюминия, что на 10,2% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года, когда Китай переживал эпидемию коронавируса.
Всего в первом квартале объем производства алюминия в Китае составил 9,69 млн т. Это на 7,8% больше, чем в тот же период год назад.

Как отмечает SMM, в марте ограничения на поставки электроэнергии в провинции Внутренняя Монголия привели к остановке мощностей по производству около 310 тыс. т алюминия в год. Но это было компенсировано увеличением выпуска на заводах в провинции Юньнань.

В апреле энергетические проблемы во Внутренней Монголии не будут решены. Кроме того, власти провинции в начале текущего года заявили, что не будут утверждать новые алюминиевые проекты. Однако компания Debao Baikuang Aluminum в середине апреля введет в строй новую электролизную линию на 100 тыс. т в год, а завод Shanxian Hengkang Aluminium мощностью 220 тыс. т в год в провинции Шаньси в конце апреля должен вернуться в строй после простоя.

Производство металлургического глинозема, по данным SMM, составило в марте 6,07 млн. т, что на 11,75% больше, чем год назад. Всего за первый квартал этого материала было получено 17,32 млн. т, что на 7,1% превышает результат первого квартала 2020 г.

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