Alibaba Джека Ма получила рекордный штраф за антимонопольные нарушения

Антимонопольные регуляторы Китая наложили на компанию Alibaba штраф в размере $2,78 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Фото: epravda.com.ua

Что известно

Расследование китайского ведомства установило, что Alibaba проводила политику «принудительной эксклюзивности», в рамках которой компания требовала от продавцов, которые пользовались торговыми площадками Alibaba, не работать с конкурентами.

Штраф в размере $2,78 млрд — рекордный в корпоративной истории Китая, уточняет WSJ.

Власти КНР помимо наложения финансовых санкций потребовали от Alibaba провести масштабный пересмотр своей операционной деятельности, которая, согласно отчету, ограничивала конкуренцию, негативно влияла на инновации, нарушала права продавцов и вредила потребителям.

Размер штрафа равен 4% от объема продаж компании в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней ($69,67 млрд по текущему курсу).

Предыстория

Ранее СМИ сообщали, что китайское правительство работает над планом национализации Alibabа и Ant Group. Следственные органы создали офис в штаб-квартире Alibaba еще в ноябре 2020 года.

В конце 2020 года Управление по контролю за рынком Китая начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. На фоне конфликта с руководством Китая состояние Джека Ма за два месяца сократилось на $ 12 млрд.

Напомним, что в ноябре биржи Гонконга и Шанхая отложили IPO Ant Group, «дочки» Alibaba, которое должно было стать крупнейшим в истории. Компанию оценили в $ 37 млрд, как писал «Минфин».

В октябре Ма разозлил Пекин, раскритиковав государственные банки Китая на финансовом саммите. Предприниматель заявил, что они похожи на «ломбарды» и тормозят инновации, тогда как Ant Group играет важную роль в кредитовании инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц. По данным издания, решение о прекращении IPO Ant Group принял сам Си Цзиньпин.

The Wall Street Journal выяснила, что Ма предлагал правительству Китая забрать любую из платформ, которые есть в Ant Group, «если она нужна стране». Встреча состоялась за несколько дней до предполагаемого IPO компании, но не спасла Ма от запрета на его проведение.