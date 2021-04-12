Госпродпотребслужба опровергла нарушение карантина сетью "АТБ"

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, который в субботу заявил о том, что сеть "АТБ" могут оштрафовать за нарушение санитарных мер, забрал свои слова обратно.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"По итогам проверки [Госпродпотребслужбой] было установлено, что внутреннего распоряжения, которое позволяло бы посетителям находиться в торговых помещениях сети без средств индивидуальной защиты, не существует. Все посетители и персонал должны придерживаться действующих санитарных норм и правил. Если кто-то из сотрудников позволяет себе заходить в зал, не надевая маску, обязательно сообщайте о таком факте на горячую линию сети "АТБ" или правоохранительным органам", - сказал Ляшко.

Он отметил, что действующее законодательство запрещает запускать людей в магазины без масок и обслуживать их на кассе.

Напомним, что "АТБ" - крупнейшая розничная сеть Украины. Она насчитывает более тысячи магазинов в 279 населенных пунктах Украины. В компании работает около 60 тысяч человек.