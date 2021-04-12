Руководство "Сумыоблэнерго" вывело в тень более 80 млн гривен, - СБУ
Средства должны были пойти на обновление энергетической системы региона.
Служба безопасности Украины задокументировала коррупционные схемы, организованные руководством АО "Сумыоблэнерго".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным предварительного расследования, руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и обновление энергетической системы региона. Регламент работ был урегулирован соответствующими документами контролирующих органов. Впрочем, по выводам проверок установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур.
Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн гривен.
Задокументировано, что на протяжении 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых «мусорных» ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту сделку топ-менеджмент вывел прибыли компании более чем 195 млн гривен.
Сейчас СБУ инициировала проверку информации о том, что убытки от сделок "компенсировались" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.
Во время проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности. В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса наложены аресты на счета подрядных организаций.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в мае прошлого года Государственное бюро расследований заявило о предотвращении действий должностных лиц Фонда госимущества и акционерного общества "Николаевоблэнерго", которые могли привести к растрате имущества более чем 30 млн гривен.