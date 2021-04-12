Руководство "Сумыоблэнерго" вывело в тень более 80 млн гривен, - СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционные схемы, организованные руководством АО "Сумыоблэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

По данным предварительного расследования, руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и обновление энергетической системы региона. Регламент работ был урегулирован соответствующими документами контролирующих органов. Впрочем, по выводам проверок установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур.

Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн гривен.

Фото: ssu.gov.ua

Задокументировано, что на протяжении 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых «мусорных» ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту сделку топ-менеджмент вывел прибыли компании более чем 195 млн гривен.

Сейчас СБУ инициировала проверку информации о том, что убытки от сделок "компенсировались" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

Во время проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности. В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса наложены аресты на счета подрядных организаций.

Продолжается досудебное расследование.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в мае прошлого года Государственное бюро расследований заявило о предотвращении действий должностных лиц Фонда госимущества и акционерного общества "Николаевоблэнерго", которые могли привести к растрате имущества более чем 30 млн гривен.