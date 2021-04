Sotheby\'s проведет свой первый NFT-аукцион с цифровыми «кубиками»

Аукционный дом Sotheby's проведет свои первые торги невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на платформе Nifty Gateway. Аукцион продлится с 12 по 14 апреля. Об этом пишет ForkLog.

Фото: sothebys.com

Коллекцию «The Fungible» создал анонимный художник, скрывающийся под псевдонимом Murat Pak. Он стал одной из заметных фигур цифрового арт-пространства за счет присущего ему монохромного стиля.

Nifty Gateway is excited to announce that we are working with @Sothebys to exclusively host «The Fungible» collection by @muratpak. This collaboration will push the #NFT space forward by redefining ideas around «value» in art.

