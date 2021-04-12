Американский Forbes продал свою обложку за $333 тысяч в виде NFT-токена

Американский журнал Forbes продал свою обложку в виде NFT (невзаимозаменяемый токен) за $333 тыс. — на обложке изображены американские предприниматели, братья-близнецы Винклвоссы. Об этом Forbes сообщил в твиттере .

Фото: uapost.us

Что известно

На обложке изображены американские предприниматели — братья-близнецы Винклвоссы. Фотографию бизнесменов для обложки сделал Принс Майкл, а художественным оформлением занимался Йоси Содеока.

Журнал выставил лот на платформу Nifty Gateway в среду, 7 апреля. Всего за двое суток обложку купили. Имя покупателя не называется.

Полученные средства пожертвуют в Комитет защиты журналистов (CPJ) и Международный фонд женских медиа (IWMF).

Thanks to everyone who participated in our first #NFT auction. We've raised $ 333,333! Proceeds will support journalists around the world during this difficult time pic.twitter.com/gRLg6cjije — Forbes Crypto (@ForbesCrypto) April 9, 2021

Рынок NFT

В начале апреля было зафиксировано снижение рынка невзаимозаменяемых токенов. NFT, в среднем, подешевели на 67% к февральскому уровню.

Ранее «Минфин» писал, что в марте, по данным аналитической площадки CryptoArt, только произведений искусства в виде NFT-токенов было продано на $200 млн. Эта сумма больше, чем объемы продаж невзаимозаменяемых токенов за весь 2020 год.

В феврале текущего года продажи NFT составили $91 млн, а в январе — $12 млн. Самым крупным рынком продаж токенов стал Nifty Gateway с объемом продаж в $140 млн. Второе место заняла платформа SuperRare ($30 млн).

Удачные продажи

Напомним, колумнист американской газеты The New York Times Кевин Рус написал колонку «Купите эту колонку на блокчейне!», превратил скриншот колонки в NFT (невзаимозаменяемый токен) и продал его на аукционе за $560 тыс.

Также в прошлом месяце произошло историческое событие. Впервые NFT-токен был продан человекоподобным роботом с искусственным интеллектом Робот-гуманоид София «продала» NFT-токен, привязанный к своему рисунку, за $688,8 тыс. на площадке Nifty Gateway.

Британский аукционный дом Christie’sпровел первый аукцион с лотом в виде NFT — цифровая картина художника Beeple была продана за рекордные $69,3 млн.

Что такое NFT

NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.