Американский Forbes продал свою обложку за $333 тысяч в виде NFT-токена

Американский журнал Forbes продал свою обложку в виде NFT (невзаимозаменяемый токен) за $333 тыс. — на обложке изображены американские предприниматели, братья-близнецы Винклвоссы. Об этом Forbes сообщил в твиттере .

Фото: uapost.us

На обложке изображены американские предприниматели — братья-близнецы Винклвоссы. Фотографию бизнесменов для обложки сделал Принс Майкл, а художественным оформлением занимался Йоси Содеока.

Журнал выставил лот на платформу Nifty Gateway в среду, 7 апреля. Всего за двое суток обложку купили. Имя покупателя не называется.

Полученные средства пожертвуют в Комитет защиты журналистов (CPJ) и Международный фонд женских медиа (IWMF).

Thanks to everyone who participated in our first #NFT auction. We've raised $ 333,333!

Proceeds will support journalists around the world during this difficult time pic.twitter.com/gRLg6cjije