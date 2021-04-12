"Буковель" начал принимать туристов

Ивано-Франковская область вышла из "красной" зоны карантина.

"Буковель" начал принимать туристов

Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу в связи с тем, что Прикарпатье вышло из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщается на странице курорта в фейсбуке.

"Да, мы восстановили сезон катания!" - говорится в сообщении.

Совладелец туристического комплекса Александр Шевченко опубликовал видео, в котором сообщил, что украинские Карпаты сейчас снова могут приветствовать туристов.

"Восстанавливается возможность людям работать и получать достойную заработную плату. Каким-то таинственным образом мы перескочили из красной зоны сразу в желтую".

Отмечается, что сезон продлится до конца апреля. Сейчас работают подъемники №1, 2 и 7, но с каждым днем будут открывать все больше подъемников, трасс и других объектов.

Напомним, Ивано-Франковская область официально находилась в "красной" зоне карантина с 26 февраля. Новая вспышка коронавирусной болезни, по оценкам Минздрава, началась именно в "Буковеле".

Однако "Буковель" закрыли на карантин только 13 марта. К такому решению областные власти побудило требование предпринимателей. Они заявили о социальной несправедливости, когда крупные компании работают, а мелкие не могут.

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