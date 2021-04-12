Европа прекратила расследование импорта турецкого проката

Европа прекратила расследование импорта турецкого проката

Европейская комиссия сообщила о прекращении расследования о незаконном субсидировании экспорта углеродистого и легированного горячекатаного проката из Турции.

Как сообщает Еврокомиссия, нет никаких доводов в пользу того, что доведение расследования до конца и введение компенсационных пошлин было бы в интересах Европейского Союза. Наоборот, на региональном рынке листового проката и так наблюдается острый дефицит, ведущий к дальнейшему росту цен.

Металлургическая ассоциация Eurofer, по чьей инициативе было начато данное расследование, в конце марта отозвала иск, хотя ранее она последовательно выступала за ограничение импорта стальной продукции.

В настоящее время в ЕС действуют антидемпинговые пошлины на турецкий горячекатаный прокат, вступившие в силу в январе текущего года. Их ставка составляет от 4,8 до 7,6%.

Многие европейские потребители стальной продукции призывают Европейскую комиссию не продлевать квоты на импорт стали, действие которых истекает 30 июня. Еврокомиссия проводит повторное расследование по этому вопросу, и неопределенность ситуации оказывает негативное воздействие на рынок.

Хотя апрель только начался, Индия уже исчерпала квоту на второй квартал по поставкам горячекатаного проката, РоSSия — на арматуру, катанку и профильные трубы, а Турция — на некоторые категории труб и сортового проката.

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