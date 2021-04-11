Несмотря на довольно скромные габариты, цены на однокомнатные квартиры в крупных городах Украины скромностью не отличаются. Согласно статистике купли-продажи жилья, стоимость однокомнатных квартир в новостройках этих городов колеблется в диапазоне от 913 тысяч до 1,4 миллиона гривен.

Как и следовало ожидать, самое дорогое жилье, в том числе и малогабаритное – в Киеве. Так, стоимость столичной однокомнатной квартиры площадью в 42 квадратных метра в среднем составляется 1,4 миллиона гривен.

При этом двухкомнатное жилье жилье площадью в 64,5 квадратного метра обойдется существенно дороже. Его можно купить в среднем за 1,9 миллиона гривен. Трехкомнатная квартира площадью в 90 квадратных метров обойдется покупателю столичной недвижимости в 2,7 миллиона.

В Одессе цены на однокомнатные квартиры, конечно, ниже, чем в Киеве . Однако и Южная Пальмира не готова отдавать свое жилье за бесценок. Здесь однокомнатное жилище площадью в 35,1 квадратных метра обойдется в 913 тысяч гривен.

Двухкомнатная квартира площадью в 60,7 квадратных метра будет стоить 1,5 миллиона гривен. А трехкомнатная на 89 квадратных метров обойдется покупателю в 2,1 миллиона.

Во Львове цены на однокомнатные квартиры примерно такие же, как в Одессе. Здесь однокомнатное жилище площадью в 43,8 квадратных метра стоит в среднем 1 миллион гривен.

Двухкомнатная квартира на 65 "квадратов" будет стоить 1,5 миллиона. А за трехкомнатное жилье площадью в 89,1 квадратного метра придется отдать 1,9 миллиона гривен.