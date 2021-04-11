Правительство обнародовало постановление о том, кто может получить "карантинные" 8 тыс. грн

Всего в перечне 40 видов экономической деятельности.

Опубликовано постановление Кабинета Министров Украины, которое определяет виды экономической деятельности, по которым физические лица - предприниматели и наемные работники смогут получить государственную помощь в сумме 8 тыс. грн из-за карантинных ограничений в "красных" зонах.

Постановление правительства определяет определяет такой перечень видов деятельности:

- Розничная торговля деталями для автотранспортных средств

- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах

- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах

- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения

- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах

- Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах

- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах

- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

- Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах

- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах

- Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах

- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах

- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах

- Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах

- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах

- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах

- Розничная торговля другими неиспользованными товарами в специализированных магазинах

- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

- Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью

- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами

- Другие виды розничной торговли вне магазинов

- Деятельность ресторанов, оказание услуг питания

- Поставка готовых блюд для событий

- Обслуживание напитками

- Демонстрация кинофильмов

- Организация конгрессов и торговых выставок

- Театральная и концертная деятельность

- Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий

- Функционирование театральных и концертных залов

- Функционирование библиотек и архивов

- Функционирование музеев

- Функционирование спортивных сооружений

- Деятельность спортивных клубов

- Деятельность фитнес-центров

- Функционирование аттракционов и тематических парков

- Организация других видов отдыха и развлечений

- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

- Деятельность по обеспечению физического комфорта

Напомним, 9 апреля вступил в силу Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта.

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.

Кроме гарантированной помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.