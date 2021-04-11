Правительство обнародовало постановление о том, кто может получить "карантинные" 8 тыс. грн
Всего в перечне 40 видов экономической деятельности.
Опубликовано постановление Кабинета Министров Украины, которое определяет виды экономической деятельности, по которым физические лица - предприниматели и наемные работники смогут получить государственную помощь в сумме 8 тыс. грн из-за карантинных ограничений в "красных" зонах.
Постановление правительства определяет определяет такой перечень видов деятельности:
- Розничная торговля деталями для автотранспортных средств
- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах
- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах
- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах
- Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах
- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах
- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
- Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах
- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
- Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах
- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах
- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
- Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах
- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах
- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
- Розничная торговля другими неиспользованными товарами в специализированных магазинах
- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
- Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью
- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами
- Другие виды розничной торговли вне магазинов
- Деятельность ресторанов, оказание услуг питания
- Поставка готовых блюд для событий
- Обслуживание напитками
- Демонстрация кинофильмов
- Организация конгрессов и торговых выставок
- Театральная и концертная деятельность
- Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий
- Функционирование театральных и концертных залов
- Функционирование библиотек и архивов
- Функционирование музеев
- Функционирование спортивных сооружений
- Деятельность спортивных клубов
- Деятельность фитнес-центров
- Функционирование аттракционов и тематических парков
- Организация других видов отдыха и развлечений
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
- Деятельность по обеспечению физического комфорта
Напомним, 9 апреля вступил в силу Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта.
Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.
Кроме гарантированной помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.