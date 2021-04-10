Сеть "АТБ" оштрафуют за разрешение пускать в магазины людей без масок, - Ляшко

"Допуск в магазин и обслуживание на кассе без одетой маски - это нарушение карантинных ограничений".

Сеть "АТБ" оштрафуют за разрешение пускать в магазины людей без масок, - Ляшко

Госпродпотребслужба оштрафует сеть "АТБ" за нарушение санитарных мероприятий и разрешение пускать в магазины сети людей без масок.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы получили информацию, что "АТБ" внутренним распоряжением отменил запрет пускать в магазин людей без маски. Мы попросили Госпродпотребслужбу проверить эти "внутренние процедуры", поскольку законодательство запрещает запускать людей без масок в магазины и обслуживать их на кассе", - сказал он.

Ляшко сообщил, что по итогам проверки "АТБ" привлекут к ответственности.

"Мы понимаем, что нельзя штрафовать магазин за то, что покупатель снял маску в середине магазина, но допуск в магазин и обслуживание на кассе без одетой маски - это нарушение карантинных ограничений. За это должны быть привлечены к ответственности", - пояснил главный санврач . Напомним, в марте 2020 года сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми.

В апреле прошлого года в Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ".

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