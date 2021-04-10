Платежная система PayPal уже вскоре может быть доступна украинцам в полном объеме

Украинское правительство, в частности Минцифры, упорно работает над тем, чтобы уже вскоре платежная система была PayPal доступна гражданам нашей страны в полном объеме. До сих пор она для украинцев работает только в одном направлении.

Украинцы смогут пользоваться платежной системой PayPal в полном объеме

То есть, украинцы активно пользуются платежной системой PayPal на уровне send only: они могут лишь перевести деньги в счет оплаты товаров и услуг в интернете. Однако воспользоваться этой системой для того, чтобы получить через нее оплату, перевести деньги на свой счет или обналичить их, наши граждане пока не могут.

Фактически сейчас эта система работает для украинцев, как мембрана с односторонней проницаемостью: туда от нас деньги входят, а оттуда к нам не идут. Вот над этим и работает Минцифры, чтобы наши граждане могли пользоваться этим сервисом в полном объеме. Министерство цифровой трансформации рассматривает эту задачу как одну из приоритетных в своей работе. В частности, замминистра по вопросам развития IТ-отрасли Александр Борняков сообщил, что Минцифры работает над этой задачей уже около года.

Однако пока переговоры, которые проводились с компанией PayPal, не принесли для нас искомого результат. Но работа над этим не прекращается.

"Представителям PayPal мы предоставляем всю необходимую информацию об украинском рынке и развитии cashless в Украине. В планах – встреча с руководством компаний PayPal и Strip", - рассказывает Борняков.

Украинцы смогут пользоваться платежной системой PayPal в полном объеме

Платежная система PayPal на сегодня уже работает в 200 странах мира. Украинцам она хорошо знакома и активно используется ими. Так, лишь за прошлый год украинские предприниматели осуществили около 13 миллионов транзакций с помощью PayPal на общую сумму свыше 450 миллионов долларов.

Минцифры считает, что такие объемы денег, которые украинцы провели через систему PayPal, лучше любых других аргументов должны убедить компанию в перспективности украинского рынка. Поэтому наши чиновники надеются, что успех дальнейших переговоров гарантирован, и уже вскоре наши граждане смогут "юзать" эту систему в полном объеме.

Кроме PayPal, Минцифры также хочет завести на украинский рынок еще одну платежную систему – Stripe. Этот сервис, который позволяет проводить платежи в нескольких валютах, уже работает в странах ЕС, а также в Великобритании, Швейцарии, Норвегии, США, Канаде, Австралии, Японии, Гонгконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Сингапуре.

Наши чиновники от Минцифры считают, что пора этому сервису появиться и у нас, в Украине.

Напомним, в Украине ранее была запущена платежная система Paycell, которая принадлежит оператору мобильной связи Lifecell.


Марченко Любов, Тудей

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