Убытки "Нафтогаза" в 2020-м составляют почти 37 млрд гривень, - СМИ

По итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного ущерба по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год.

Об этом говорится в финансовой отчетности "Нафтогаза", сообщает ЭП.

В частности, согласно отчету, в 2020 году чистый доход от реализации продукции составил 121,06 млрд грн, а себестоимость продукции – 121,9 млрд грн. Следовательно, валовой убыток от операционной деятельности составил 0,8 млрд грн.

В 2019 году от продажи продукции НАК получил на треть больше – 178,35 млрд грн, себестоимость составляла 147,31 млрд грн. Таким образом госпредприятие получило 31 млрд грн прибыли в 2019-м. В частности, в тот год "Нафтогаз" до проведения анбандлинга получил от транспортировки газа по контракту с "Газпромом" 33,5 млрд грн.

До уплаты налогов убыток "Нафтогаза" в 2020 году составил 11,95 млрд грн.

Чистый убыток компании от операционной деятельности 2020 года снизился до 17,33 млрд грн по сравнению с прибылью в 50,66 млрд грн в 2019 году.

Эти финансовые показатели учитывают 32,2 млрд грн компенсации от правительства за продажу газа для нужд населения на условиях ПСО, которую НАК получил в декабре 2020 года, и 68 млрд грн компенсации от "Газпрома" по судебным искам 2019 года.

Компания также дополнительно получила 20,36 млрд грн убытков от участия в капитале ассоциированных и совместных предприятий за 2020 год. В 2019 году эти убытки составляли 40 млрд грн.

"Таким образом, совокупный убыток НАК "Нафтогаз Украины" 2020 года составляет 36,93 млрд грн по сравнению с доходом за 2019 год в сумме 9,9 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отреагировал на публикацию, заявив, что обнародованная информация некорректна.

"Первое: мы не имеем права комментировать финансовые показатели компании до официального обнародования отчетности. По правилам, соблюдения которых от нас требуют инвесторы и акционер, компания обязательно вскоре обнародует документы со всеми комментариями и пояснениями. Второе: информация, обнародованная на известном интернет ресурсе, некорректна. Третье: мы ценим интерес СМИ , но все равно не можем досрочно озвучить наши финансовые результаты", - написал он в фейсбуке.

"Если у представителей медиа есть потребность в разъяснении особенностей и правил составления финансовой отчетности, готовы это сделать с нашими специалистами на следующей неделе. Мы заинтересованы, чтобы к обнародованию НАСТОЯЩЕЙ финансовой отчетности Нафтогаза все были готовы корректно прочитать ее и истолковать", - добавил Коболев.