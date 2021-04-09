Инфляция в Украине выросла до 8,5% в годовом измерении

Индекс потребительских цен в марте 2021 года вырос на 8,5% (год к году) по сравнению с 7,5% в предыдущем месяце.

Об этом говорится в данных Госстата, обнародованных в пятницу.

По сравнению с февралем 2021 года на потребительском рынке зафиксировали рост цен на 1,7%, а с начала года - на 4,1%.

Больше всего по сравнению с предыдущим месяцем в продуктовой группе подорожали растительное масло (на 9,7%), сахар (на 4,8%) и фрукты (на 3,5%). Одежда подорожала на 13,0%, обувь - на 12,3%, топливо и смазочные масла - на 5,7%.

Напомним, что в 2020 году инфляция в Украине составляла 5%, но в начале 2021-го ее темпы начали ускоряться.

В связи с этим в начале марта Национальный банк впервые за два с половиной года повысил учетную ставку. Сейчас она составляет 6,5%.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики, на котором ставку могут еще раз поднять, состоится 15 апреля.

Национальный банк и эксперты считают, что инфляция начнет уменьшаться только в конце лета, когда начнут собирать новый урожай.

Целевой диапазон инфляции, установленный Нацбанком, - 5% +/-1 процентный пункт.