ФОПы уже не могут скрыть от налоговой ничего: банки сообщают даже об их личных счетах

У ФОПов уже не осталось от налоговой никаких тайн. Банки сообщают органам ГНС обо всех счетах предпринимателей, включая и личные. ФОПы обеспокоены, однако банки все делают на законных основаниях.

Уже не скрыть ничего: банки сообщают налоговой о личных счетах ФОПов

Поводом к выяснению, кто, кому и о чем должен отчитываться, стала переписка в Facebook, в которой один из клиентов заметил, что в электронном кабинете налогоплательщика отображаются данные обо всех его личных банковских счетах. Он отметил, что в электронном кабинете содержится не только информация о его предпринимательском счете, но также имеется и его личный счет, открытый в monobank.

Как выяснилось из ответа банка, банки еще с 2003 года обязаны сообщать в ГНС даже о личных счетах своих клиентов-предпринимателей. При этом служба поддержки банка уточнила в своем ответе, что они предоставляют налоговикам только информацию о наличии счета, а не о движении средств на нем.

Уже не скрыть ничего: банки сообщают налоговой о личных счетах ФОПов

Однако при этом некоторые клиенты банков тут же возразили, что налоговая каким-то образом располагает исчерпывающими сведениями о счетах ФОПов: не только факте их наличия, но и о том, какие деньги заходят на счет и снимаются с него. Об этом стало известно из сообщения одного из предпринимателей.

Уже не скрыть ничего: банки сообщают налоговой о личных счетах ФОПов

Клиент также сообщил, что банки передают в налоговую сведения также об открытии депозита, потому как депозит – это тоже отдельный счет в банк. А вот о закрытии депозита сведений в электронном кабинете нет. Поэтому он на всякий случай хранит у себя подтверждающие документы в бумажной форме.

Уже не скрыть ничего: банки сообщают налоговой о личных счетах ФОПов

Марченко Любов, Тудей

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