Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 18,6%

Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 18,6%

Украина в январе-марте 2021 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 18,6% (на 813 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 5,1 млн тонн, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы

Уголь импортирован на 474,51 млн долл., что на 0,4% больше, чем в январе-марте 2020 года (472,53 млн долл.).

Из РоSSии поступил уголь на 286,8 млн долл. (доля в импорте 60,45%), США – на $107 млн (22,56%), Казахстана – на 56,8 млн долл. (11,98%), других стран – на 23,75 млн долл. (5,01%).

В то же время экспорт Украиной угля за три месяца 2021 года составил 204 тонны на 25 тыс. долл., тогда как в первом квартале прошлого года он не осуществлялся.

МинПром по материалам uaprom.info

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