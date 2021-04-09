Иранские металлурги нарастили выпуск продукции на 11%

Иранские металлурги нарастили выпуск продукции на 11%

Иранские производители стали выпустили 47,93 млн тонн полуфабрикатов и готовой продукции из стали за первые 11 месяцев прошлого финансового года (20 марта 2020 г. - 18 февраля).

Согласно последнему отчету Иранской ассоциации производителей стали, на полуфабрикаты пришлось 27,72 млн тонн от общего объема производства, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На заготовку и блюм пришлось 17,35 млн тонн продукции полуфабрикатов, производство слябов достигло 10,36 млн тонн, что на 13% и 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно.

Производство готовой стали увеличилось на 10% г/г, до 20,21 млн тонн.

Доля сортового проката в производстве готового стального проката составила 10,66 млн тонн, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МинПром по материалам Financial Tribune

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