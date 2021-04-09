Русал купил алюминиевый завод в Германии

Компания "Русал" роSSийского миллиардера Олега Дерипаски приобрела активы немецкой фирмы Aluminium Rheinfelden GmbH в немецком городе Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг).



Как сообщил обер-бургомистр города Клаус Эбехардт, сделака одобрена властями. Однако Министерство экономики и энергетики ФРГ пока не представило официальное подтверждение, передает DW.



Обер-бургомистр назвал понятным одобрение сделки Федеральным ведомством по картелям. В "Русале" заверяют, что завод продолжит выпускать алюминий. Кроме того, новый владелец пообещал вернуть на предприятие уже уволенных сотрудников.



Немецкая компания, являющаяся ведущим производителем алюминия в стране, в сентябре 2020 года из-за надвигавшейся неплатежеспособности прибегла к одной из форм процедуры банкротства, предусмотренных законодательством ФРГ.



Отмечается, что руководство убыточного предприятия пыталось воспрепятствовать сделке с роSSийской стороной, считая более привлекательным вариантом продажу завода группе инвесторов.



Как сообщалось, в конце января 2019 года Минфин США исключил "РусАл" из санкционного списка, оставив в нем основателя компании О.Дерипаску, которому в рамках сделки пришлось отказаться от контроля в En+, основном акционере "РусАла".



Санкции против О.Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля 2018 года. В Минфине США позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур роSSийского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями.



В мае О.Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal, после чего менеджмент компании длительное время согласовывал план выведения ее из-под действия санкций с Минфином США .



