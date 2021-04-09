Cнижение спроса на сталь в Китае остановило рост цен на руду

Cнижение спроса на сталь в Китае остановило рост цен на руду

Цены на железную руду в четверг снизились, на фоне падения котировок металлопродукции на ведущих биржах Китая. Руда с содержанием 62% железа, импортированная в Северный Китай (CFR Циндао), торговалась по 173,10 долл. за тонну, что на 0,3% меньше, чем днем ранее, а эталонный показатель Далянской товарной биржи снизился на 0,6%.

Аналитики, однако, считают, что меры по сокращению производства стали в Китае - ведущем мировом производителе и экспортере строительных и производственных материалов - должны сдерживать любое снижение цен.

Поскольку повышение рентабельности стали побудило китайские предприятия наращивать объемы производства, аналитики Sinosteel Futures заявили, что "необходимо поддерживать высокий уровень сокращения запасов, чтобы поддерживать высокие цены".

Высокий внутренний спрос в последнее время вызвал рост цен на сталь, а также обеспокоенность по поводу ограничения производства, поскольку Китай вводит новую политику, направленную на ужесточение экологического контроля, что ограничивает производственные мощности заводов.

Несколько сильно загрязняющих окружающую среду предприятий в крупнейшем сталеплавильном городе Китая, Таншане, подверглись более строгим ограничениям на производство, которые могут быть наложены и в других регионах.

МинПром по материалам Steelland

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