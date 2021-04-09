Раде рекомендуют принять закон о реструктуризации валютной ипотеки

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 8 апреля поддержал ко второму чтению законопроект № 4475 о реструктуризации валютной ипотеки.

Раде рекомендуют принять закон о реструктуризации валютной ипотеки
Фото: delo.ua

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 8 апреля поддержал ко второму чтению законопроект№?4475 о реструктуризации валютной ипотеки. Об этом в телеграм-канале написал председатель комитета Данил Гетманцев.

Что известно о документе

Текст законопроекта со всеми правками ко второму чтению еще не обнародован.

По словам Гетманцева, комитет также согласовал законопроекты №?4398 и №?4399.

«Наша задача — найти баланс. В пользу заемщика мы вообще можем все простить, но мы этого делать не будем», — сказал Гетманцев.

Предыстория

19 марта 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предлагает реструктуризировать валютные кредиты, взятые под залог жилья.

Документ предлагал конвертацию в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срок погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа. В то же время кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.

Нацбанк выступал против нерыночной реструктуризации валютной ипотеки. В НБУ заявили, что реструктуризация кредитов в иностранной валюте должно происходить на рыночных условиях.

В начале октября 2020 года в Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действует в стране с 2014 года. Таким образом его продлили до 21 апреля 2021 года.

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