Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года

Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд. В марте они достигли самого высокого уровня с июня 2014 года — в основном из-за подорожания растительных (масло). Об этом сообщает ФАО (организация ООН).

Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
Фото: landlord.ua

Как изменились индексы

В марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на основные продовольственные товары, составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение индекса с июня 2014 года, отмечается в сообщении.

Индекс цен на масло по сравнению с февралем вырос на 8% и достиг почти 10-летнего максимума. Особенно резкий рост продемонстрировали цены на соевое масло, частично обусловлено ожиданиями устойчивого спросом со стороны производителей биодизельного топлива.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 3,9%. Увеличение цен на сливочное масло объясняется, главным образом, некоторым сокращением предложения в Европе и ростом спроса в связи с ожидаемым восстановлением работы сферы общественного питания.

На мясо индекс цен вырос на 2,3%. Основная причина роста котировок мяса птицы и свинины — увеличение импорта Китаем и повышение внутренних продаж в Европе накануне Пасхи.

Индекс цен на зерновые снизился на 1,8%. Но он все еще на 26,5% выше уровня марта 2020 года. Значительно снизились экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными перспективами на урожай 2021 года. Цены на кукурузу и рис также снизились на сорго — выросли.

За месяц индекс цен на сахар сократился на 4%, но он все еще на 30% выше, чем годом ранее.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по итогам 2020 года среднегодовое значение Индекса продовольственных цен ФАО достигло трехлетнего максимума.

Согласно прогнозу ICU, цены на кукурузу могут вырасти на 10% в 2021 году благодаря сильному спросу Китая, восстановлению цен на нефть, меньшему урожаю в сезоне 2020/21 года и низким запасам в США.

Зато цены на пшеницу после стремительного роста в 2020 году начнут снижаться в начале этого года из-за увеличения предложения. В то же время в целом они удержат высокие позиции и на конец 2021 вырастут на 2%. В частности, из-за снижения запасов.

Что такое Индекс продовольственных цен ФАО

Индекс продовольственных цен ФАО — это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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