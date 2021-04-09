В китайской провинции Шандунь закроют 18 млн тонн стальных мощностей

В течение 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) Китай намерен значительно улучшать качество воздуха. С этой целью металлургическим предприятиям предписано сократить объёмы производства и перейти на более современные технологии.



Так, металлурги провинции Шандунь в ближайшие 5 лет выведут из эксплуатации 18,76 млн. тонн сталеплавильных мощностей и 13,97 млн. тонн мощностей по выпуску чугуна, а также будут переходить с технологии "доменная печь - конвертер" на электропечи.



Ранее об аналогичных мерах объявила провинция Хебей. Стремясь решить проблему загрязнения воздуха, власти предписали 23 сталелитейным предприятиям сократить выбросы более чем на 30% к концу года.

