Мексика не хочет открывать свой рынок для импорта труб

Мексика не хочет открывать свой рынок для импорта труб

Мексиканский Секретариат по экономике сообщил о начале проведения повторного антидемпингового расследования импорта некоторых видов прямошовных и спиральношовных труб большого диаметра из Индии, Испании и США.

В настоящее время ввоз данной продукции облагается антидемпинговыми пошлинами, ставка которых составляет 81,61 долл. за т для индийских компаний, 62,22 долл. за т для испанских и 575,01 долл. за т для американских.

Как заявляет мексиканская компания Tubacero, по инициативе которой было начато повторное расследование, отмена антидемпинговых пошлин нанесет ущерб национальной трубной промышленности.

Расследование будет проводиться в отношении поставок в течение 2020 г., но для анализа будут также использоваться данные о состоянии рынка в 2016-2019 гг.

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