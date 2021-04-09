Мексика не хочет открывать свой рынок для импорта труб

Мексиканский Секретариат по экономике сообщил о начале проведения повторного антидемпингового расследования импорта некоторых видов прямошовных и спиральношовных труб большого диаметра из Индии, Испании и США .



В настоящее время ввоз данной продукции облагается антидемпинговыми пошлинами, ставка которых составляет 81,61 долл. за т для индийских компаний, 62,22 долл. за т для испанских и 575,01 долл. за т для американских.



Как заявляет мексиканская компания Tubacero, по инициативе которой было начато повторное расследование, отмена антидемпинговых пошлин нанесет ущерб национальной трубной промышленности.



Расследование будет проводиться в отношении поставок в течение 2020 г., но для анализа будут также использоваться данные о состоянии рынка в 2016-2019 гг.



