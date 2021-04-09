Киевсовет утвердил льготы для предпринимателей

Мэр напомнил, что действуют также льготы, введенные год назад.

Киевсовет утвердил расширенный перечень льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы, чтобы помочь пережить локдаун. Об этом сообщил лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко, который инициировал проект решения.

«Льготы и преференции для столичного бизнеса власть Киева ввела еще год назад, и они продолжают действовать. На сегодняшнюю сессию Киевсовета я вынес на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Мы понимаем, что введя такие льготы - и для бизнеса, и для киевлян в целом - город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться предпринимателям и выжить людям», - заявил Кличко.

Он отметил, что принятые изменения касаются:

- Уменьшения размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривни в благоустройстве территорий владельцами заведений общественного питания.

- Уменьшения платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

- Увеличения размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: компенсации процентов не только по кредитам, но и по «кредитным линиям» и расширение перечня субъектов, имеющих право на такую компенсацию.

Напомним, что с 5 апреля и до конца локдауна парковка на площадках КП «Киевтранспарксервис» является бесплатной по решению столичных властей.