Экс-чиновнице филиала "Укрзализныци" сообщили о подозрении в причинении более 494 млн грн убытков

В результате ее служебной халатности в 2017-2018 годах было незаконно добыто почти 219 тыс. куб. м габбро-анортозита, гранита и габбро-норита.

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшей исполняющей обязанности директора филиала "Центра управления промышленностью" АО "Укрзализныця", халатность которой привела к незаконной добыче ископаемых.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Чиновница не обеспечила оформления специальных разрешений на проведение взрывных работ на производственном подразделении "Пинязевичский карьер". При этом осуществление незаконных взрывов на гранитном карьере не прекратила. В результате ее служебной халатности в 2017-2018 годах там было незаконно проведено пять взрывов и добыто почти 219 тыс. куб. м габбро-анортозита, гранита и габбро-норита", - написала генпрокурор в фейсбуке.

Она отметила, что действия подозреваемой нанесли ущерб окружающей среде на сумму 494,7 млн грн.

Кроме того, по факту незаконной добычи полезных ископаемых находится на рассмотрении в суде обвинительный акт в отношении начальника производственного подразделения "Пинязевичский карьер" филиала "ЦУП" ПАО "Укрзализныця".

"Защиту природы и сохранение недр мы поставили себе приоритетом на 2021 год на совместном совещании с правоохранительными и другими государственными органами меньше месяца назад. Сейчас видим уже первые результаты наработанной дорожной карты действий. Преступления в экологической сфере должны караться по всей строгости, ведь это вопрос безопасности и здоровья нации", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, сегодня Государственное бюро расследований устроило обыски в главном офисе "Укрзализныци".