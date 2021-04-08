Канадская Hudbay Minerals хочет добывать медь в Неваде

Канадская Hudbay Minerals хочет добывать медь в Неваде

Канадская компания Hudbay Minerals подготовила предварительный экономический анализ проекта разработки медного порфирового месторождения Mason в американском штате Невада.

По данным разведки, оно содержит более 2,4 млрд т руды со средним содержанием меди 0,24-0,29%. Реализация проекта в значительной мере зависит от уровня цен на медь, так как себестоимость добычи представляется весьма высокой. Окупаемость достигается при ценах порядка 6500 долл. за т.

Как сообщает компания, в случае принятия положительного решения Mason может стать третьим по величине медным рудником в США. Его максимальная проектная мощность оценивается в 140 тыс. т меди в концентрате в год. Также рудник будет давать молибден, золото и серебро.

В настоящее время Hudbay Minerals добывает медь, цинк, молибден и драгметаллы в Канаде и Перу. Ей также принадлежат права на медное месторождение Rosemont в американском штате Аризона. В 2021 г. компания планирует получить 92-112 тыс. т меди и 96-107 тыс. т цинка.

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