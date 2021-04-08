В Украине продадут государственные хлебокомбинаты

Семь крупных государственных хлебокомбината в разных областях Украины выставят на аукцион. Власти надеются, что частные собственники наведут на предприятиях, специализирующихся на выпуске хлебобулочных изделий, порядок.

В Украине пустят с молотка государственные хлебокомбинаты

После продажи спиртзаводов в Украине намерены распродать в частные руки крупные хлебокомбинаты. Перечень гигантов, которых в ближайшее время пустят с молотка, составили в Фонде госимущества. Список состоит из четырех работающих и трех неработающих предприятий, расположенных в разных областях страны.

Заместитель главы Фонда госимущества Тарас Елейко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики сообщил, что на приватизацию передадут семь проблемных государственных комбинатов хлебопродуктов (КХП).

«В Фонд были переданы 7 КХП, 3 из которых - неработающие, 4 – работающие. Общая мощность хранения – 634 тыс. тонн, это около 1% мощности всех элеваторов, которые есть в Украине», – сказал Елейко в ходе заседания.

На заседании комитета ВР также присутствовал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, который заявил, что все семь хлебокомбинатов в течение 2018-2019 годов были лишены инвестиций и доведены до банкротства.

В Украине пустят с молотка государственные хлебокомбинаты

Причем, Ивано-Франковский, Нежинский и Полтавский комбинаты не работают, а их имущество находится под арестом. В разряд проблемных в Фонде также отнесли Новопокровский (Харьковская обл), Неполоковецкий (Черновицкая обл), Дунаевецкий (Хмельницкая обл), Радивиловский (Ровенская обл), которые продолжают производить хлебобулочные изделия.

«На них было много краж, есть уголовные дела, аресты имущества и значительные долги. Надеемся, что частный собственник наведет порядок», – констатировал Сенниченко.


Шевченко Лилия, Тудей

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