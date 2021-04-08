В I квартале 2021 года крупный бизнес уплатил 53,7 млрд грн налогов

В I квартале 2021 года крупный бизнес уплатил 53,7 млрд грн налогов

Крупные плательщики налога в I квартале 2021 года уплатили в сводный бюджет налоги на сумму 53,7 млрд грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков.

"За I квартал 2021 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов уплачены в сводный бюджет налоги на сумму 53,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

По сообщению руководителя Центрального управления Николая Чмерука, проведен анализ с начала года, и установлены пять отраслей, которые обеспечили наибольшие поступления в госбюджет, а именно: свыше 40,5 млрд грн, что составляет 75% всех поступлений по управлению.

"В этом году отрасли - лидеры по уплате налогов в бюджет страны немного изменили свои позиции в рейтинге", - отметил Н.Чмерук.

Так, в пятерку вошли следующие отрасли: транспортная (в т.ч. газораспределительная) - уплачены 10,1 млрд грн, что на 83,7% больше, чем в прошлом году за I квартал; оптовая и розничная торговля - 10 млрд грн, что на 30,4% больше; добывающая - 8,7 млрд грн, что на 1,4,% меньше; перерабатывающая - 6,5 млрд грн, что на 8,7% больше, и поставки электроэнергии - более чем 5 млрд грн, что на 19,7% меньше, чем в прошлом году за I квартал.

МинПром по материалам Укринформ

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