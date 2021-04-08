Финкомитет отложил рассмотрение снижения интерчейнджа

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не смог по техническим причинам 8 апреля рассмотреть законопроект «О платежных услугах», в который пытаются включить нормы законодательного ограничения комиссии интерчейндж.

Финкомитет отложил рассмотрение снижения интерчейнджа
Фото: rbc.ua

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не смог по техническим причинам 8 апреля рассмотреть законопроект «О платежных услугах», в который пытаются включить нормы законодательного ограничения комиссии интерчейндж. Об этом пишет Finclub.

Что известно

Комитет должен был рассмотреть законопроект №4364 «О платежных услугах», докладчиком по которому была определена депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

«У нас докладчик Смаглюк. Но она выпала у нас с рассмотрения вопроса. Будем рассматривать без нее или будем переносить», — сообщил председатель комитета Данил Гетманцев.

Члены комитета высказались за перенос рассмотрения вопроса.

«На следующий комитет переносим этот вопрос», — сказал председатель комитета.

Проект закона с соответствующими поправками по интерчейнджу ко второму чтению еще не обнародован, но осенью депутаты предлагали две модели снижения интерчейнджа до 0,5% и 0,3%.

Предыстория

Как известно, НАБУ инициирует подписание «Меморандума о взаимопонимании», к которому приглашают присоединиться все банки, платежные системы, ритейлеры и другие заинтересованные стороны.

«Участники Меморандума берутся добровольно и в соответствии с действующим законодательством прилагать максимальные усилия для снижения комиссии интерчейндж в Украине относительно потребительских платежных продуктов согласно такому графику: до уровня не более 1,2% с 1 июля 2021; не более 1% с 1 июля 2022; не более 0,9% с 1 июля 2023», — сообщили в НАБУ.

В меморандуме предлагается повысить эффективность эквайринга и снизить маржу между комиссией за эквайринг и комиссией интерчейндж относительно потребительских платежных продуктов до 0,5%; а также улучшить на конкурентной основе эффективность, удобство и доступность платежных услуг для конечных потребителей.

Ранее «Минфин» писал, что 2 апреля 2021 года три банка, которые работают в сфере эквайринга — Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль обратились к парламенту, НБУ, Кабмину и бизнесу с совместным заявлением. Банки заявляют, что снизят комиссию интерчейндж до 2023 года.

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