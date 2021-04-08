НБУ: Банки выдали в феврале ипотеки почти на 458 миллионов
В феврале 2021 года украинские банки выдали 617 кредитов на общую сумму 457,9 млн грн. Об этом говорится в
Сколько выдано кредитов
Объем выдачи кредитов вырос на 40% по сравнению с январем 2021 года и на 81% по сравнению с февралем 2020 года. Количество новых сделок за месяц выросло на 39%, за год — на 35%.
Впереди вторичный рынок
Рост ипотечного кредитования происходит в основном благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости.
Так, если сравнить с январем 2021 года, в феврале объемы выдачи на вторичном рынке выросли на 47%, или на 124,2 млн грн, на первичном рынке — на 13%, или на 7,7 млн грн.
Вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в феврале составляла около 85% по объему от всех новых выдач.
Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в январе он составил около 734 тыс. грн, то в феврале — 742 тыс. грн.
Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 767 тыс. грн, вторичной — 738 тыс. грн.
Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. 89% новых сделок (на сумму почти 380 млн грн) заключили пять банков.
Где больше всего выдано кредитов
В региональном разрезе наиболее ипотечных кредитов выдано в Киеве — 171 договор на 177 млн грн (39% от общей суммы).
После Киева больше всего ипотечных договоров заключено в Киевской области — 84 договора на 78,5 млн грн (17% от общей суммы), в Харьковской — 76 договоров на общую сумму почти 43 млн грн (9% от общей суммы), во Львовской и Днепропетровской областях — 36 договоров на 28,3 млн грн и 45 договоров на 24,2 млн грн соответственно.