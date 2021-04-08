НБУ: Банки выдали в феврале ипотеки почти на 458 миллионов

В феврале 2021 года украинские банки выдали 617 кредитов на общую сумму 457,9 млн грн. Об этом говорится в данных НБУ.

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Сколько выдано кредитов

Объем выдачи кредитов вырос на 40% по сравнению с январем 2021 года и на 81% по сравнению с февралем 2020 года. Количество новых сделок за месяц выросло на 39%, за год — на 35%.

Впереди вторичный рынок

Рост ипотечного кредитования происходит в основном благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости.

Так, если сравнить с январем 2021 года, в феврале объемы выдачи на вторичном рынке выросли на 47%, или на 124,2 млн грн, на первичном рынке — на 13%, или на 7,7 млн грн.

Вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в феврале составляла около 85% по объему от всех новых выдач.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в январе он составил около 734 тыс. грн, то в феврале — 742 тыс. грн.

Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 767 тыс. грн, вторичной — 738 тыс. грн.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. 89% новых сделок (на сумму почти 380 млн грн) заключили пять банков.

Где больше всего выдано кредитов

В региональном разрезе наиболее ипотечных кредитов выдано в Киеве — 171 договор на 177 млн грн (39% от общей суммы).