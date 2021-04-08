Нацбанк снял для исполнителей банковскую тайну со счетов должников

Правление Нацбанка внесло изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, упростив для исполнителей процедуру выявления счетов должника, получения информации об имеющихся на них суммах денег и открыли путь для автоматического списания средств. Об этом пишет ligazakon.net.

Нацбанк снял для исполнителей банковскую тайну со счетов должников
Фото: mind.ua

Что изменил Нацбанк

Согласно постановлению НБУ №?18 от 12 февраля, информация, которую банк обязан предоставить органам государственной исполнительной службы или частным исполнителям о наличии и/или состоянии счетов должника, должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах.

Что это даст исполнителям

Такая новация значительно упростит исполнителям процесс поиска и ареста счетов и списания средств с них в счет долга.

Ранее банки не сообщали информацию о номерах счетов и размере остатков на них, обосновывая это банковской тайной.

Теперь исполнитель уже с самого начала получит информацию о суммах средств, имеющихся на счетах должника, ведь банковское учреждение уже не сможет ссылаться на банковскую тайну.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в феврале 2020 года Национальный банк привел требования раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами закона, принятого 31 октября 2019 года.

Верховная рада 31 октября 2019 года внесла изменения в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов.

Этим законом были внесены изменения в статью 62 закона «О банках и банковской деятельности», предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, которая содержит банковскую тайну.

Государственные органы могут получить пор письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже, если их счета, открыты в других банках.

Список структур, имеющих доступ к банковской тайне

  • Органы прокуратуры, СБУ, Государственное бюро расследований, Нацполиция, НАБУ, Антимонопольный комитет;

  • Государственная налоговая служба;

  • Госфинмониторинг;

  • Органы государственной исполнительной службы, частные исполнители по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению;

  • Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Регулятор может затребовать данные в случаях самостоятельного представления банком информации о банке как эмитенте и административных данных в соответствии с законами о ценных бумагах и фондовом рынке.

  • Другой банк — в случаях, предусмотренных законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

  • АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Доступ предоставляется по письменному требованию в связи с розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве;

  • Властям других стран, если они буду разыскивать в Украине людей или компании, которые помогают их резидентам укрывать от налогообложения доходы.

  • НАПК по антикоррупционному законодательству.

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