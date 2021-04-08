Пандемия способствовала росту IT-стартапов — они привлекли во всем мире рекордные $125 миллиардов

Первый квартал 2021 года стал рекордным для глобальных венчурных инвестиций — $125 млрд. Прошлый рекорд был достигнут в четвертом квартале 2018-го — $92 млрд, сообщает investory.news.

Фото: biz.censor.net

Какие тенденции наблюдались

Венчурные инвестиции

На seed-раундах в первые три месяца 2021 года в стартапы было вложено $4,1 млрд. А еще наблюдался всплеск финансирования на ранних этапах — $35,5 млрд, что на 45% больше, чем в прошлом квартале, и на 63% больше в годовом исчислении.

Crunchbase отмечает, что после начала глобальной пандемии индекс S&P 500 находится на рекордно высоком уровне, поскольку частные компании имеют больше возможностей для выхода на биржу, в частности через SPAC.

Финансирование на поздних стадиях в первом квартале 2021 года составило 68% венчурного капитала, а также больше возросло за этот период — на 56% за квартал и более чем вдвое (на 122%) в год. Значительная часть финансирования на этих стадиях приходится на раунды, превышающие $100 млн. Раунды на $100 млн и более составили 79% финансирования на этом этапе. Для сравнения: в предыдущем квартале показатель был 74%, в первом квартале 2020-го — 63%.

Наиболее популярными секторами стали здравоохранение, финансовые услуги, транспорт, коммерция и шопинг.

M&A

Темпы поглощения увеличились в первом квартале 2021 года на 26%, если сравнивать с предыдущим кварталом, и на 44% в годовом исчислении. В первые три месяца этого года было приобретено 15 компаний с венчурным капиталом на $1 млрд, 20 — в четвертом квартале 2020 года, когда показатель достиг рекорда.

Пандемия способствовала росту IT-стартапов — рынок M&A стал сильнее, чем когда-либо.

IPO

В первом квартале 80 глобальных компаний с венчурным капиталом стали публичными. Наибольшую оценку в ходе IPO получила стриминговая видеоплатформа Kuaishou Technology из Пекина — $150 млрд. Далее следуют сеульская e-commerce компания Coupang стоимостью $60 млрд и RELX Technology стоимостью $45,8 млрд, также со штаб-квартирой в Пекине.

Крупнейшее IPO в США в первом квартале провела игровая платформа Roblox из Кремниевой долины, которая стала публичной через прямой листинг и была оценена в $30 млрд. Лондонский стартап по производству электромобилей Arrival получил оценку в $13 млрд, выйдя на биржу через SPAC.

В первом квартале 2021 года 112 компаний присоединились к списку единорогов Crunchbase Private Unicorn Board. В среднем за рабочий день создавалось почти два новых единорога. «Это контрастирует с 2020 годом, когда в список компаний стоимостью более $1 млрд попали в общей сложности 159 компаний, или примерно один новый единорог каждые два дня», — отмечает Crunchbase.

Только за первый квартал компании-единороги привлекли $57,9 млрд, что составляет почти половину всего венчурного финансирования. Для сравнения: в 2020 году единороги привлекли треть всего венчурного капитала.