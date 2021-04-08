Глава JPMorgan ожидает бума в экономике США вплоть до конца 2023 года
Соединенные Штаты могут рассчитывать на экономический бум вплоть до конца 2023 года, если больше взрослых будет вакцинировано, а федеральные расходы продолжатся. Об этом заявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в своем ежегодном письме акционерам.
Экономика США
«Я почти не сомневаюсь, что с избытком сбережений, средствами от новых стимулов, огромным дефицитом расходов, дальнейшим количественным смягчением, новым потенциальным законопроектом об инфраструктуре, успешной вакцинацией и эйфорией в конце пандемии экономика США, скорее всего, будет процветать», — говорится в письме. По его словам, этот бум может продолжиться и в 2023 году.
«Долговременный эффект этого бума можно будет полноценно оценить, когда мы увидим качество, эффективность и устойчивость инфраструктуры и других госинвестиций. Я надеюсь, что все эти деньги расходуются чрезвычайно четко. Потраченные с умом, они создадут больше экономических возможностей для всех», — добавил Даймон.
Дистанционная работа
В своем письме глава JPMorgan Chase также коснулся темы дистанционной работы.
Он ожидает, что полностью на удаленке останутся не более 10% сотрудников JPMorgan, а часть персонала будет работать в гибридном режиме.
Он пояснил, что дистанционная работа не позволяет организовать эффективный процесс обучения нового сотрудника, исключает живое общение, потому что «вы больше не встречаетесь с коллегами у кофемашины», и со временем это может подорвать корпоративную культуру.
Кроме того, Даймон добавил, что совещания в формате видеоконференции замедляют процесс принятия решений.
Даймон написал, что, когда это станет возможным, на работу в офис вернутся почти все сотрудники филиалов банка, а также работники, задействованные в кассовых операциях, работе хранилищ, секторе продаж, трейдеры и многие другие.
Даймон также отметил, что новая схема работы позволит компании снизить потребность в недвижимости.
Предыстория
Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом
На что пойдут деньги
$621 млрд Белый дом планирует направить на транспортную инфраструктуру, фактически удвоив текущие расходы федерального бюджета, пишет Bloomberg. Администрация США планирует обновить мосты, дороги, порты и аэропорты, развивать электрический транспорт. В частности, провести модернизацию 20 тыс миль дорог, 10 крупных и 10 тыс небольших мостов.
$650 млрд хотят потратить на повышение качества жизни в американских домах. Больше $111 млрд — на обновление систем подачи питьевой воды, $100 млрд — на расширение широкополосного интернета и развитие электросетей, $137 млрд — на строительство и модификацию доступных школ.
$580 млрд заложены на обновление американской промышленности. Из них $180 млрд выделили на научно-исследовательские и конструкторские работы. Bloomberg называет это «крупнейшей не оборонной программой исследований и разработок в истории». $300 млрд направят непосредственно на промышленность, а еще $100 млрд — на программы карьерного развития и профессиональной переподготовки.
$400 млрд планируют потратить на социальную программу ухода за больными и пожилыми людьми, а также за американцами с ограниченными физическими возможностями.