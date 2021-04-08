Глава JPMorgan ожидает бума в экономике США вплоть до конца 2023 года

Даймон написал, что, когда это станет возможным, на работу в офис вернутся почти все сотрудники филиалов банка, а также работники, задействованные в кассовых операциях, работе хранилищ, секторе продаж, трейдеры и многие другие.

Даймон также отметил, что новая схема работы позволит компании снизить потребность в недвижимости.

Предыстория

Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом представил программу по государственному стимулированию экономики. Одновременно были названы и источники финансирования заявленных инициатив. Они зашиты в налоговом плане «Сделано в Америке». Общая стоимость плана развития экономики США — свыше $2 трлн. План предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру до 1% ВВП .

На что пойдут деньги

$621 млрд Белый дом планирует направить на транспортную инфраструктуру, фактически удвоив текущие расходы федерального бюджета, пишет Bloomberg. Администрация США планирует обновить мосты, дороги, порты и аэропорты, развивать электрический транспорт. В частности, провести модернизацию 20 тыс миль дорог, 10 крупных и 10 тыс небольших мостов.

$650 млрд хотят потратить на повышение качества жизни в американских домах. Больше $111 млрд — на обновление систем подачи питьевой воды, $100 млрд — на расширение широкополосного интернета и развитие электросетей, $137 млрд — на строительство и модификацию доступных школ.

$580 млрд заложены на обновление американской промышленности. Из них $180 млрд выделили на научно-исследовательские и конструкторские работы. Bloomberg называет это «крупнейшей не оборонной программой исследований и разработок в истории». $300 млрд направят непосредственно на промышленность, а еще $100 млрд — на программы карьерного развития и профессиональной переподготовки.

$400 млрд планируют потратить на социальную программу ухода за больными и пожилыми людьми, а также за американцами с ограниченными физическими возможностями.