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2021-04-08
Нацкомиссия допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине еврооблигации Румынии с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%. Об этом говорится в
Фото: myrotvorets.new
Что известно
Ранее в Украине к обращению допускались только гособлигации США.
Общее количество допущенных к обращению в Украине выпусков ценных бумаг достигло 28.
Напомним
11 марта НКЦБФР одобрила торговлю в Украине облигациями American Airlines Group Inc.
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