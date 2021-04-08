Нацкомиссия допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине еврооблигации Румынии с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%. Об этом говорится в соответствующем решении регулятора.

Нацкомиссия допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине
Фото: myrotvorets.new

Что известно

Ранее в Украине к обращению допускались только гособлигации США.

Общее количество допущенных к обращению в Украине выпусков ценных бумаг достигло 28.

Напомним

11 марта НКЦБФР одобрила торговлю в Украине облигациями American Airlines Group Inc.

В одном из первых материалов серии «Минфин» рассказал о собственном опыте выбора брокера. Учитывая интерес к теме, рассказали об особенностях работы брокерских компаний, работающих на нашем рынке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Завод «Электротяжмаш» получил рекордно крупный заказ от СШАЗавод «Электротяжмаш» получил рекордно крупный заказ от США
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине проверят все АЗС на наличие нелегального горючегоВ Украине проверят все АЗС на наличие нелегального горючего
Аренда квартир в Украине подорожает после локдаунаАренда квартир в Украине подорожает после локдауна
МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%
В Украине наблюдается сокращение сбережений населения – НБУВ Украине наблюдается сокращение сбережений населения – НБУ
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
На пенсию в 60 лет. С 1 апреля в Украине повысился пенсионный возраст для женщинНа пенсию в 60 лет. С 1 апреля в Украине повысился пенсионный возраст для женщин
США не планируют предоставлять Украине новые кредитные гарантииСША не планируют предоставлять Украине новые кредитные гарантии
В Украине упал объем грузоперевозокВ Украине упал объем грузоперевозок
В Украине проверят компании, вне аукциона получившие спецразрешения на добычу полезных ископаемыхВ Украине проверят компании, вне аукциона получившие спецразрешения на добычу полезных ископаемых
Последние новости
Подгружаем последние новости