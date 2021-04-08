Нацкомиссия допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине еврооблигации Румынии с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%. Об этом говорится в соответствующем решении регулятора.

Фото: myrotvorets.new

Что известно

Ранее в Украине к обращению допускались только гособлигации США .

Общее количество допущенных к обращению в Украине выпусков ценных бумаг достигло 28.

Напомним

11 марта НКЦБФР одобрила торговлю в Украине облигациями American Airlines Group Inc.

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