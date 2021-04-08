ФГИУ выставил на аукцион херсонский Судмаш

ФГИУ выставил на аукцион херсонский Судмаш

Фонд государственного имущества выставил на аукцион по приватизации госпакета акций 100% статутного капитала ЧАО "Херсонский завод "Судмаш". Онлайн-торги состоятся 30 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что предприятие разрабатывает судовые устройства, кнехты, судовые водогазонепроницаемые двери, специализированные гидравлические изделия.

Завод также занимается разработкой конструкторской документации и изготовлением телескопических подъемников для нужд коммунальных предприятий и пожарно-спасательных частей ГСЧС, капитальным ремонтом пожарных автоподъемников известных мировых производителей и модернизацией пожарных автолестниц.

В распоряжении "Судмаша" 11 объектов недвижимости общей площадью в 33.тыс кв. м и земельный участок на 6,5 га.

В сообщении уточнили, что значительная часть помещений завода сегодня не используется. Предприятие имеет налоговую задолженность и долги перед контрагентами, Пенсионным фондом и работниками.

Вместе с тем, на заводе сохранены производственные средства – поэтому, при условии привлечения инвестиций в модернизацию, компания способна быстро возобновить производственный потенциал, подчеркнули в Фонде госимущества.

Стартовая цена на актив составляет 67,23 млн грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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