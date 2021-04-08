Порт Южный обработал на 17,7% меньше грузов

Порт Южный обработал на 17,7% меньше грузов

За первый квартал 2021 года портовые операторы морского порта "Южный" обработали 12,437 млн тонн грузов, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Администрация морских портов Украины.

Всего за отчетный период было обработано 7,095 млн тонн руды, 782 тыс. т угля, 1,693 млн тонн зерна.

С начала года грузооборот экспортных грузов в порту составил 9,560 млн тонн, импортных – 1,519 млн тонн, каботажных - 26 тыс. тонн. Перегрузка транзитных грузов составил 1,332 млн тонн.

Вместе с тем, было обработано 10,354 млн тонн навалочных грузов, наливных – 1,392 млн тонн, генеральных - 691 тыс. тонн.

Переработка контейнеров в порту за отчетный период составила 633 тыс. т.

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Завод «Электротяжмаш» получил рекордно крупный заказ от СШАЗавод «Электротяжмаш» получил рекордно крупный заказ от США
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-руководитель Одесского порта нанес убытков предприятию на 142 млн грнЭкс-руководитель Одесского порта нанес убытков предприятию на 142 млн грн
Грузовые перевозки по Днепру растут второй месяц подрядГрузовые перевозки по Днепру растут второй месяц подряд
Украина сократила импорт газа на 83%Украина сократила импорт газа на 83%
38% прироста портфеля ОВГЗ в феврале обеспечили банки Тигипко38% прироста портфеля ОВГЗ в феврале обеспечили банки Тигипко
Алюминиевая ассоциация США не хочет быть магнитом для импорта алюминияАлюминиевая ассоциация США не хочет быть магнитом для импорта алюминия
Украина наращивает импорт молочной продукцииУкраина наращивает импорт молочной продукции
Украинские порты улучшают динамику перевалки грузовУкраинские порты улучшают динамику перевалки грузов
США ограничивают импорт украинских труб – ШпеновСША ограничивают импорт украинских труб – Шпенов
Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций. Отток составил $868,2 миллионаУкраина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций. Отток составил $868,2 миллиона
Энергомашспецсталь отправила на экспорт 1730 тонн продукцииЭнергомашспецсталь отправила на экспорт 1730 тонн продукции
Последние новости
Подгружаем последние новости