Порт Южный обработал на 17,7% меньше грузов

За первый квартал 2021 года портовые операторы морского порта "Южный" обработали 12,437 млн тонн грузов, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Администрация морских портов Украины.



Всего за отчетный период было обработано 7,095 млн тонн руды, 782 тыс. т угля, 1,693 млн тонн зерна.



С начала года грузооборот экспортных грузов в порту составил 9,560 млн тонн, импортных – 1,519 млн тонн, каботажных - 26 тыс. тонн. Перегрузка транзитных грузов составил 1,332 млн тонн.



Вместе с тем, было обработано 10,354 млн тонн навалочных грузов, наливных – 1,392 млн тонн, генеральных - 691 тыс. тонн.



Переработка контейнеров в порту за отчетный период составила 633 тыс. т.



