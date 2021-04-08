В Китае решили ускорить ввод в строй новой крупной шахты

Китайская металлургическая компания Jianlong Group и партийный комитет городского округа Бэньси в провинции Ляонин сообщили, что ввод в строй первой очереди железорудной шахты Sishanling состоится в конце июня 2022 г. Ранее предполагалось запустить предприятие в ноябре 2022 г.



Месторождение Sishanling, расположенное на территории городского округа Бэньси, считается крупнейшим в Китае. Его доказанные резервы оцениваются в 2,484 млрд. т. Среднее содержание железа в руде составляет 31,19%, что для Китая весьма много.



Компания Jianlong инвестирует в первую очередь предприятия 5,81 млрд юаней (около 888 млн долл.). На этом этапе объем добычи "сырой" руды составит 15 млн т в год, а производство концентрата — 5,31 млн т в год. В дальнейшем планируется довести ежегодный объем выпуска до 30 млн т руды и 10 млн т концентрата.



По данным Национального бюро статистики КНР, в январе-феврале 2021 г. в стране было добыто 129,3 млн т "сырой" железной руды, что на 10,3% больше, чем годом ранее. Но это соответствует менее 40 млн т концентрата.



